F 1 | GP Ungheria - Libere 2 | Mercedes vola | Bottas è davanti

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il venerdì di provedel venerdì del GP d'si è concluso con lain testa. Valtteriha chiuso la seconda sessione con il miglior tempo, precedendo di soli 27 millesimi di secondo il compagno di squadra Lewis Hamilton. Muso lungo per Max Verstappen, soltanto terzo e con un gap di 3 decimi dai diretti rivali. Così in Top 10. Un grande passo avanti per Esteban Ocon, alnte della sua Alpine. Dopo le difficoltà incontrate questa mattina, il francese oggi è riuscito a massimizzare il proprio potenziale e ha strappato un quarto tempo che fa ben sperare per il resto del weekend, ...

Il suo destino in Mercedes sembra essere ormai segnato, a meno che di clamorosi risultati, ma Valtteri Bottas non ha certo alzato bandiera bianca. Nel secondo turno libero, è del finlandese ...Nella qualifica della W Series per la gara in Ungheria Jamie Chadwick ha ottenuto la pole position davanti ad Alice Powell e Nerea Marti. Solo tredicesima Fabienne Wolhwend.