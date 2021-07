Cartabia e passoverde Perché il green pass cozza con i principi costituzionali

Carta(bia) e passoverde. Perché il green pass cozza con i principi costituzionali (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug – C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico, nella istituzione del passoverde (= “green-pass”, per gli anglofili): è qualcosa che rimanda alla società distopica descritta da George Orwell in 1984, romanzo nel quale il leitmotiv del Capo del Superstato di Oceania, sui manifesti affissi in ogni dove, così come nei messaggi trasmessi ai sudditi, è “Big Brother is Watching You”. La suadente réclame governativa Sul sito www.dgc.gov.it è pubblicata la suadente réclame governativa, che dovrebbe indurre gli italiani a munirsene senza troppi mal di pancia. Sullo sfondo del sito campeggia una notte stellata e stanno in bella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug – C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico, nella istituzione del(= “”, per gli anglofili): è qualcosa che rimanda alla società distopica descritta da George Orwell in 1984, romanzo nel quale il leitmotiv del Capo del Superstato di Oceania, sui manifesti affissi in ogni dove, così come nei messaggi trasmessi ai sudditi, è “Big Brother is Watching You”. La suadente réclame governativa Sul sito www.dgc.gov.it è pubblicata la suadente réclame governativa, che dovrebbe indurre gli italiani a munirsene senza troppi mal di pancia. Sullo sfondo del sito campeggia una notte stellata e stanno in bella ...

