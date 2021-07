Cagliari, Capozucca: «Nandez via solo per l’offerta giusta» (Di venerdì 30 luglio 2021) Il d.s. del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato del futuro di Nahitan Nandez, sempre in orbita Inter Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio SkyLab in merito alla situazione di Nandez. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 «Ci sono delle discussioni in corso con il sodalizio nerazzurro. Se l’offerta sarà congrua, Nandez andrà via» ha dichiarato il ds rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Il d.s. delStefanoha parlato del futuro di Nahitan, sempre in orbita Inter Stefano, direttore sportivo del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio SkyLab in merito alla situazione di. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 «Ci sono delle discussioni in corso con il sodalizio nerazzurro. Sesarà congrua,andrà via» ha dichiarato il ds rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

