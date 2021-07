Annapurna Interactive | tanti giochi in sviluppo | nuove collaborazioni e piccole perle su nuove piattaforme

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nel corso dello show di ieri di, abbiamo ricevuto vari annunci riguardo i titoli della compagnia ma anche aggiornamenti sui team dinuovi ed esistenti che stanno lavorando su progetti futuri. Lo sviluppatore di Falcon Age, Outer Loop, sta lavorando a un gioco non annunciato basato, almeno in parte, sul tema della cultura degli immigrati negli Stati Uniti.sta anche lavorando con la creatrice e chitarrista solista di Toronto Jessica Mak, co-direttrice di Soundshapes, su un altro progetto. E' stato presentato Ivy Road, un nuovo team indipendente fondato dal creatore di Stanley Parable ...

Stray avrebbe dovuto debuttare nel corso dell'autunno 2021, ma durante l'Showcase gli sviluppatori hanno deciso di annunciare il rinvio alla prima metà del 2022. Il gioco non ha ...A giugno 2020, il publishere lo sviluppatore BlueTwelve hanno annunciato Stray , un misterioso gioco d'avventura con protagonista un gatto. Noto in precedenza come "HK_Projekt", il gioco arriverà anche ...Stray è la nuova avventura firmata BlueTwelve Studio in esclusiva console PlayStation 5 e PlayStation 4 attesa per l'inizio del 2022.Solar Ash, il gioco di Heart Machine è più vicino di quanto possiate pensare. Il titolo arriverà infatti su console Playstation e ...