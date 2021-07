Amaro Crippa | 11° sui 10000 | ' Mi aspettavo un' altra gara' Oro a Barega

Advertising

Gazzetta_it : L’amarezza di#Crippa, 11° sui 10000. Oro etiope con #Barega @atleticaitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Amaro Crippa

La Gazzetta dello Sport

finisce invece in undicesima posizione in 27'54'05, è stato nel gruppo di testa fino a poco più di due giri dalla conclusione. E dice chiaro e tondo che 'non sono contento per niente. Mi ...Menù: spigola al forno con contorno di verdure, antipasti di pesce, dolce, caffè e(che hanno ... super - contiano, e Davide, 'grilliano'), il capodelegazione di Bruxelles, rappresentanti ...E andrò avanti per avere giustizia, non per tornare alle gare”. Guardare l’Olimpiade? LA STORIA. Giochi a parte, sarà quel che sarà, Schwazer fa sapere: “Attenderò le motivazioni del Tribunale federal ...Culto di Francesco Bugnone finisce di raccontare la stagione 1987/88: la riscossa del girone di ritorno, la cavalcata in coppa Italia, il sorpasso alla Juve, le imprese contro Inter e Napoli ...