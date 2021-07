Alba Parietti, lo sfogo contro Zorzi: “Un fallimento come essere umano” (Di venerdì 30 luglio 2021) Duro attacco social di Alba Parietti contro Tommaso Zorzi. L’opinionista tv è intervenuta per difendere il figlio Francesco Oppini. Alba Parietti e Tommaso Zorzi (Getty Images)Alba Parietti è intervenuta, ancora una volta, per difendere suo figlio Francesco Oppini dopo la fine dell’amicizia con Tommaso Zorzi. I due ex gieffini avevano legato nella casa del Grande Fratello Vip ed erano rimasti in ottimi rapporti anche dopo la fine del programma che ha visto vincitore il 25enne influencer milanese. Qualche ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 luglio 2021) Duro attacco social diTommaso. L’opinionista tv è intervenuta per difendere il figlio Francesco Oppini.e Tommaso(Getty Images)è intervenuta, ancora una volta, per difendere suo figlio Francesco Oppini dopo la fine dell’amicizia con Tommaso. I due ex gieffini avevano legato nella casa del Grande Fratello Vip ed erano rimasti in ottimi rapporti anche dopo la fine del programma che ha visto vincitore il 25enne influencer milanese. Qualche ...

