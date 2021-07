Sono in arrivo i doughnuts dedicati ai 20 anni di Xbox (Di giovedì 29 luglio 2021) (Foto: Krispy Kreme UK)Non siamo ai livelli epici del gamer che ha completato Dark Souls 3 usando una pizza come controller, ma anche il connubio ciambelle-console ha il suo fascino. Per celebrare i 20 anni di Xbox, infatti, la catena americana di donut Krispy Kreme ha creato un doughnut ispirato alla console lanciata nel novembre 2001 da Microsoft. In edizione limitata, con la X verde tracciata sulla glassa bianca, i doughnuts (sì, stiamo parlando esattamente dei dolci amati da Homer Simpson) saranno in vendita dal 2 al 22 agosto nel Regno Unito e in Irlanda. Il costo sarà di 2,10 sterline per la singola ciambella (senza buco in questo ... Leggi su wired (Di giovedì 29 luglio 2021) (Foto: Krispy Kreme UK)Non siamo ai livelli epici del gamer che ha completato Dark Souls 3 usando una pizza come controller, ma anche il connubio ciambelle-console ha il suo fascino. Per celebrare i 20di, infatti, la catena americana di donut Krispy Kreme ha creato un doughnut ispirato alla console lanciata nel novembre 2001 da Microsoft. In edizione limitata, con la X verde tracciata sulla glassa bianca, i(sì, stiamo parlando esattamente dei dolci amati da Homer Simpson) saranno in vendita dal 2 al 22 agosto nel Regno Unito e in Irlanda. Il costo sarà di 2,10 sterline per la singola ciambella (senza buco in questo ...

