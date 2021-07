Sciabola maschile a squadre:il saluto di Aldo Montano è d’argento (Di giovedì 29 luglio 2021) La scherma ci regala la quarta medaglia olimpica ed è di colore argento. Alle Olimpiadi in corso di svolgimento a Tokyo, gli azzurri ci regalano una ottima prestazione che si ferma solo davanti alla Corea che vince nettamente con il risultato di 45 stoccate a 26. Un risultato che racchiude un altro elemento rilevante quello del traguardo di Aldo Montano: 5 Olimpiadi, 5 podi e la chiusura di una strepitosa carriera con i colori della nazionale. Il cammino degli azzurri La squadra italiana è formata da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e dal capitano Aldo Montano. Una serie di assalti spettacolari consente loro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) La scherma ci regala la quarta medaglia olimpica ed è di colore argento. Alle Olimpiadi in corso di svolgimento a Tokyo, gli azzurri ci regalano una ottima prestazione che si ferma solo davanti alla Corea che vince nettamente con il risultato di 45 stoccate a 26. Un risultato che racchiude un altro elemento rilevante quello del traguardo di: 5 Olimpiadi, 5 podi e la chiusura di una strepitosa carriera con i colori della nazionale. Il cammino degli azzurri La squadra italiana è formata da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e dal capitano. Una serie di assalti spettacolari consente loro ...

