Satriano: “Mi ispiro a Cavani. Lukaku e Lautaro sono i più forti in circolazione” (Di giovedì 29 luglio 2021) Martin Satriano, giovane talento dell’Inter classe 2001, ha parlato così ai microfoni Inter Tv dopo le ottime uscite pre-campionato ed il ritiro con Simone Inzaghi: “In Uruguay mi ispiro a Cavani, mentre qui in nerazzurro guardo Lukaku e Lautaro: sono i più forti. Nell’attacco dell’Inter sono in buona compagnia”, le sue dichiarazioni. Foto: logo Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Martin, giovane talento dell’Inter classe 2001, ha parlato così ai microfoni Inter Tv dopo le ottime uscite pre-campionato ed il ritiro con Simone Inzaghi: “In Uruguay mi, mentre qui in nerazzurro guardoi più. Nell’attacco dell’Interin buona compagnia”, le sue dichiarazioni. Foto: logo Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

H0PESTR0M : RT @NonConoscoVG: Martin Satriano: 'In Uruguay mi ispiro a Cavani, mentre qui in nerazzurro guardo sempre Lukaku e Lautaro: sono i più fort… - XanZar10 : RT @NonConoscoVG: Martin Satriano: 'In Uruguay mi ispiro a Cavani, mentre qui in nerazzurro guardo sempre Lukaku e Lautaro: sono i più fort… - IAmAntipatico : RT @NonConoscoVG: Martin Satriano: 'In Uruguay mi ispiro a Cavani, mentre qui in nerazzurro guardo sempre Lukaku e Lautaro: sono i più fort… - sBorrovic : RT @NonConoscoVG: Martin Satriano: 'In Uruguay mi ispiro a Cavani, mentre qui in nerazzurro guardo sempre Lukaku e Lautaro: sono i più fort… - NonConoscoVG : Martin Satriano: 'In Uruguay mi ispiro a Cavani, mentre qui in nerazzurro guardo sempre Lukaku e Lautaro: sono i pi… -