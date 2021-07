Riforme, governo Draghi in ritardo su ammortizzatori, concorrenza e fisco: non rispetterà il cronoprogramma del Recovery (Di giovedì 29 luglio 2021) Impegnato a studiare le modifiche necessarie per rendere potabile la riforma della giustizia proposta da Marta Cartabia, il governo Draghi si è impantanato su tutti gli altri fronti. E, dopo aver rinviato le decisioni sulla ripresa della scuola, si avvia a non rispettare le tappe previste per luglio dal cronoprogramma allegato al Recovery plan: la riforma della concorrenza – prevista tra quelle “abilitanti” – e quella del fisco, che l’esecutivo si era impegnato a presentare sotto forma di ddl delega entro fine mese, sono destinate a slittare. Come quella degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Impegnato a studiare le modifiche necessarie per rendere potabile la riforma della giustizia proposta da Marta Cartabia, ilsi è impantanato su tutti gli altri fronti. E, dopo aver rinviato le decisioni sulla ripresa della scuola, si avvia a non rispettare le tappe previste per luglio dalallegato alplan: la riforma della– prevista tra quelle “abilitanti” – e quella del, che l’esecutivo si era impegnato a presentare sotto forma di ddl delega entro fine mese, sono destinate a slittare. Come quella degli ...

