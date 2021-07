Medico condannato a un anno di carcere: ha falsificato i certificati di viaggio Covid-19 di decine di persone (Di giovedì 29 luglio 2021) Un Medico di Göteborg è stato condannato a un anno di carcere per aver rilasciato certificati di viaggio falsi a persone che erano state testate per il Covid-19. In Svezia, i test PCR richiesti prima di viaggiare in molti paesi non possono essere effettuati tramite il servizio sanitario nazionale: i viaggiatori devono dunque richiederli in L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 29 luglio 2021) Undi Göteborg è statoa undiper aver rilasciatodifalsi ache erano state testate per il-19. In Svezia, i test PCR richiesti prima di viaggiare in molti paesi non possono essere effettuati tramite il servizio sanitario nazionale: i viaggiatori devono dunque richiederli in L'articolo NewNotizie.it.

