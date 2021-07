L' argento stupendo di Greg Paltrinieri | ad un mese dalla mononucleosi

(Di giovedì 29 luglio 2021)orio c'è ancora.orio si è ritrovato. Lo ha fatto in questi mesi per lui davvero tribolati. La minaccia della pandemia e il Covid non bastava. E allorasi è ammalato di, una ...

Advertising

littlemixftlodo : RT @_peaceloveteen: Comunque fortissimo Mauro Nespoli è un argento stupendo anche questo ???????? #Tokyo2020 #GiochiOlimpici - Francy___W : RT @_peaceloveteen: Comunque fortissimo Mauro Nespoli è un argento stupendo anche questo ???????? #Tokyo2020 #GiochiOlimpici - _peaceloveteen : Comunque fortissimo Mauro Nespoli è un argento stupendo anche questo ???????? #Tokyo2020 #GiochiOlimpici - manuelbozzi : Repost from @manuelbozzistore • Stupendo il nuovo bracciale in Store! Pitone,Argento 925 e Diamanti!??????€530… - infoitsport : Paltrinieri argento stupendo negli 800 stile libero: 'Un miracolo, dopo la mononucleosi avevo paura di tutto' -

Ultime Notizie dalla rete : argento stupendo

... ha conquistato un'altra fantastica medaglia per il movimento, un bronzo nella categoria fino a 81 chilogrammi, dopo l'inaspettato bronzo di Matteo Zanni nei 67 kg e locon Giorgia ...... giungendo, stoccata dopo stoccata, ad unoterzo gradino del podio alle spalle del ... in un percorso che parte da Seoul 1988 con l'olimpico conquistato da Ceccanti nella spada, ...AGI - E con 'Nino' sono tre. Il sollevamento pesi italiano si scopre all'improvviso miniera d'argento e di bronzo. Tutto accade nell'evento più importante dell'ultimo quinquennio, le Olimpiadi di Toky ...Per la nuotatrice si tratta della prima medaglia olimpica. La romana ha lasciato scappar via le due grandi big, l'americana Ledecky e l'australiana Titmus ...