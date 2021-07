L’antitrust benedice le nozze Tim-Dazn e Luigi Gubitosi spara su Sky

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 29 luglio 2021) Disco verde delall’accordo con: parte il calcio di Serie A Il Sole 24 Ore, pagina 19, di Andrea Biondi. Il sostanziale ok delall’accordo Tim-arriva nell’ultimo giorno di offerta a prezzo scontato per abbonarsi ao a Timvision (in entrambi i casi a 19,99 euro che da oggi passano a 29,99 euro al mese per il pacchetto Calcio e sport). Quello che poteva essere un colpo pere Tim se l’Autorità avesse proseguito sulla strada dell’imposizione di rimedi alle due società che hanno in dote i diritti per la Serie A nel prossimo triennio – con ...