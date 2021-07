Impresa di Paltrinieri | è medaglia d' argento negli 800 stile libero nonostante la mononucleosi

(Di giovedì 29 luglio 2021) Unasu cui pochi avrebbero scommesso, ma non per il valore di Gregorio, quanto per le condizioni di salute per cui arrivava alle Olimpiadi di Tokyo. Il nuotatore italiano si ...

Advertising

Eurosport_IT : 'SIIIII! PAZZESCO GREGORIO PALTRINIERI' ???????? L'azzurro compie una vera e propria impresa nella finale degli 800 st… - Coninews : Eroico Greg! ?? Nonostante la condizione di forma non ottimale, @greg_palt riesce a firmare un'impresa pazzesca! Ne… - Eurosport_IT : CHE-IMPRESA-HAI-FATTO??!! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming | #Paltrinieri - and_we_go : Ho appena visto sia l'impresa assurda che hanno fatto le italiane di cannottaggio (PAZZESCHE) che quella di Paltrin… - pucciohandsup : RT @Eurosport_IT: 'SIIIII! PAZZESCO GREGORIO PALTRINIERI' ???????? L'azzurro compie una vera e propria impresa nella finale degli 800 stile li… -

Ultime Notizie dalla rete : Impresa Paltrinieri

E' argento invece per Gregorio, reduce dalla mononucleosi, che arriva secondo nella ... E' laureata in Marketing e Organizzazione d'. Per Federica Cesarini , nata a Cittiglio (in ...La più bella sorpresa delle Olimpiadi di Tokyo porta il nome di Gregorio. outstream Il campione olimpico di Rio 2016 nei 1500 stile libero compie una vera e propria, salendo sul ...Un miracolo di 'Greg', che lotta come un leone e agguanta un podio impensabile dopo la mononucleosi: "Mi si era sgretolato tutto addosso, sono felicissimo" ...La Polizia di Stato ha celebrato l'impresa notturna dei suoi atleti tramite un post pubblicato sui propri profili social. "Fantastica tripletta di medaglie per le Fiamme Oro" scrivono sopra le foto de ...