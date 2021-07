I tedeschi ora ci fanno la morale sui migranti (Di giovedì 29 luglio 2021) Un tribunale amministrativo del Nord-Reno Westfalia ha vietato il trasferimento di due migranti in Italia in quanto rischierebbero, secondo i giudici, trattamenti disumani nel nostro Paese Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) Un tribunale amministrativo del Nord-Reno Westfalia ha vietato il trasferimento di due migranti in Italia in quanto rischierebbero, secondo i giudici, trattamenti disumani nel nostro Paese

Ultime Notizie dalla rete : I tedeschi ora fanno I tedeschi ora ci fanno la morale sui migranti Non si comprende bene su quale base i giudici tedeschi abbiano emesso una sentenza del genere. La rotta dei dublinanti in passato è stata sì sotto sotto i riflettori, ma sul versante opposto. Nel ...

