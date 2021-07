Draghi esasperato dalle beghe M5s impone l'agenda (Di giovedì 29 luglio 2021) A Palazzo Chigi hanno perso la pazienza, e vogliono chiudere la partita sulla riforma della giustizia in settimana. Per poi dedicarsi, dalla prossima, al dossier Covid-scuola-trasporti Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) A Palazzo Chigi hanno perso la pazienza, e vogliono chiudere la partita sulla riforma della giustizia in settimana. Per poi dedicarsi, dalla prossima, al dossier Covid-scuola-trasporti

Advertising

NRinascimentale : RT @ilgiornale: A Palazzo Chigi hanno perso la pazienza, e vogliono chiudere la partita sulla riforma della giustizia in settimana. Per poi… - aloisio20437414 : RT @ilgiornale: A Palazzo Chigi hanno perso la pazienza, e vogliono chiudere la partita sulla riforma della giustizia in settimana. Per poi… - MichelaRoi : RT @ilgiornale: A Palazzo Chigi hanno perso la pazienza, e vogliono chiudere la partita sulla riforma della giustizia in settimana. Per poi… - Gabriele885 : RT @ilgiornale: A Palazzo Chigi hanno perso la pazienza, e vogliono chiudere la partita sulla riforma della giustizia in settimana. Per poi… - ilgiornale : A Palazzo Chigi hanno perso la pazienza, e vogliono chiudere la partita sulla riforma della giustizia in settimana.… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi esasperato dalle beghe Draghi esasperato dalle beghe M5s impone l'agenda: subito la giustizia poi il dossier Covid Un segnale che va proprio nella direzione voluta da Draghi: eventuali modifiche ("minime" e "tecniche", insistono dal governo) al testo già votato all'unanimità in Cdm, dovranno "ottenere la medesima ...

Draghi esasperato dalle beghe M5s impone l'agenda: subito la giustizia poi il dossier Covid Un segnale che va proprio nella direzione voluta da Draghi: eventuali modifiche ("minime" e "tecniche", insistono dal governo) al testo già votato all'unanimità in Cdm, dovranno "ottenere la medesima ...

Un segnale che va proprio nella direzione voluta da: eventuali modifiche ("minime" e "tecniche", insistono dal governo) al testo già votato all'unanimità in Cdm, dovranno "ottenere la medesima ...Un segnale che va proprio nella direzione voluta da: eventuali modifiche ("minime" e "tecniche", insistono dal governo) al testo già votato all'unanimità in Cdm, dovranno "ottenere la medesima ...