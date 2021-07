Borghesiana, devastante incendio a bordo strada: via Casilina chiusa e metro C sospesa (Di giovedì 29 luglio 2021) Ancora un incendio nella Capitale. Diverse pattuglie della Polizia Locale del VI Gruppo Torri sono intervenute in via Casilina, zona Borghesiana, a seguito di un incendio di sterpaglie divampato a bordo strada all’altezza di via del Ponte della Catena, circa un’ora fa. Al momento via Casilina è chiusa in entrambe le direzioni tra via Siculiana e via delle Due Torri per garantire la sicurezza al transito veicolare e agevolare l’intervento di VVFF e Protezione Civile. Leggi anche: devastante incendio al Nuovo Salario: rase ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Ancora unnella Capitale. Diverse pattuglie della Polizia Locale del VI Gruppo Torri sono intervenute in via, zona, a seguito di undi sterpaglie divampato aall’altezza di via del Ponte della Catena, circa un’ora fa. Al momento viain entrambe le direzioni tra via Siculiana e via delle Due Torri per garantire la sicurezza al transito veicolare e agevolare l’intervento di VVFF e Protezione Civile. Leggi anche:al Nuovo Salario: rase ...

