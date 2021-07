Ultime Notizie Roma del 28-07-2021 ore 14:10 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in tre leader della Lega il presidente del consiglio sui giornali leggevo che Giorgio domani ci sarebbero state altre restrizioni così non è ci pensiamo la settimana prossima in base ai dati dice Salvini e alla domanda c’è stato un chiarimento con draghi risponde affermativamente ho sottolineato il rammarico Visto che stiamo lavorando come lega come matti per tenere insieme tutti certe considerazioni sono ingenerose dice con riferimento alle frasi del settimana in conferenza stampa in Germania inizia la quarta giornata della pandemia l’ho detto Lotar via il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in tre leader della Lega il presidente del consiglio sui giornali leggevo che Giorgio domani ci sarebbero state altre restrizioni così non è ci pensiamo la settimana prossima in base ai dati dice Salvini e alla domanda c’è stato un chiarimento con draghi risponde affermativamente ho sottolineato il rammarico Visto che stiamo lavorando come lega come matti per tenere insieme tutti certe considerazioni sono ingenerose dice con riferimento alle frasi del settimana in conferenza stampa in Germania inizia la quarta giornata della pandemia l’ho detto Lotar via il ...

Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - rtl1025 : ?? #FedericaPellegrini, le sue ultime #Olimpiadi, tra i record e l'amore, finalmente ufficiale, con #MatteoGiunta… - fanpage : 'Per lavorare negli alberghi e nel settore ricettivo in generale bisogna essere vaccinati' C'è l'annuncio di Federa… - AstroPotamus : RT @Peppe24245235: #ISS non vaccinato il 70% di ricoveri intensive e morti In #GB su 36000 contagi giornalieri i morti sono “solo” 64. Il… - robysanna1 : RT @fanpage: La figlia dodicenne del sindaco De Caro ha ricevuto il #vaccino -