Sgombero Tiburtina | Medu | mandate via persone vulnerabili

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Lodel presidio umanitario di Piazzale Spadolini, promosso il 14 luglio dalla delegata alle periferie del Comune di Roma Federica Angeli e messo in atto da Comune, Questura, Prefettura, Municipio, Grandi Stazioni, Rete Ferroviaria italiana e BNL, è stato, in continuità con gli innumerevoli sgomberi degli ultimi anni, un’ennesima operazione priva di efficacia e incapace di affrontare un fenomeno sociale complesso.” “Nessuna soluzione alternativa è stata infatti immaginata per leche trovavano riparo in quel luogo, in molti casi soggetti estremamente.” “La stretta collaborazione tra le diverse ...

Advertising

UnitaNews : Sgombero Tiburtina Est: comunicato congiunto di Baobab Experience, Intersos, Medu e Sanità di Frontiera -… - NonViene : RT @BaobabExp: Sgombero Tiburtina Est - comunicato congiunto di Baobab Experience, @Intersos @MEDUonlus e Sanità di Frontiera Persone vuln… - marinapiva67 : RT @BaobabExp: Sgombero Tiburtina Est - comunicato congiunto di Baobab Experience, @Intersos @MEDUonlus e Sanità di Frontiera Persone vuln… - barbocchia77 : RT @BaobabExp: Sgombero Tiburtina Est - comunicato congiunto di Baobab Experience, @Intersos @MEDUonlus e Sanità di Frontiera Persone vuln… - carlogubi : Sgombero Tiburtina Est: comunicato congiunto di Baobab Experience, Intersos, Medu e Sanità di Frontiera -

Ultime Notizie dalla rete : Sgombero Tiburtina

RomaDailyNews

... "È stato effettuato un importante intervento di pulizia e sanificazione in alcune aree intorno alla stazione", si legge nel suo post. L'avvio dellodei giacigli di fortuna per il ...... 41 volte il presidio umanitario di Baobab Experience nei pressi della stazionea Roma è ...distribuzione dei pasti e effetti personali dei senza fissa dimora buttati via durante lo. ...ROMA - “Noi da qui non ce ne andiamo, noi non molliamo finché ci sarà anche un solo migrante da aiutare”. Lo hanno sottolineato i volontari del centro Baobab di via Cupa, a Roma, alla vigilia dello sg ...Roma - Due agenti dello Spe, l'Unità di Sicurezza Pubblica ed Emergenziale della Polizia di Roma Capitale, sono rimasti feriti ieri durante le operazioni ...