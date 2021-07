Raffaella Carrà | il murale-omaggio rainbow a due passi dal Colosseo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 luglio 2021) . L’opera, firmata Mr. Churro, è comparsa in via San Giovanni in Laterna, la Gay Street romana. Plauso di Fabrizio Marrazzo, candidato sindaco e portavoce nazionale del Partito Gay per i diritti LGBT+ Solidale, Ambientalista e Liberale. L’inconfondibile caschetto, la bandierae un invito: “Meno silenzio, più rumore”. L’, icona lgbtq, è uncomparso nei giorni scorsi in via San Giovanni in Laterano, la Gay Street romana. Ilè firmato da Mr. Churro, ed è comparso a pochidaluna decina di ...