(Di mercoledì 28 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno che ha gettato nel lutto non solo la medicina mantovana ma anche tantissime persone comuni che in lui avevano visto un’ancora di salvezza nella tempesta del. Si è tolto la vita oggi pomeriggioDe, l’ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l’anno scorso aveva iniziato la cure delcon le trasfusioni di, la controversa terapia che prevedeva l’infusione di sangue di contagiati dal coronavirus, opportunamente trattato, in altri pazienti infetti. Il suo corpo è stato trovato nella sua casa ...

Advertising

Quercino2 : RT @MarcoRizzoPC: Muore suicida Giuseppe #DeDonno, il primario di Mantova che aveva salvato molte vite nella prima fase del Covid mediante… - sartogatley : RT @MarcoRizzoPC: Muore suicida Giuseppe #DeDonno, il primario di Mantova che aveva salvato molte vite nella prima fase del Covid mediante… - italianelcuore3 : Muore suicida Giuseppe De Donno, curava Covid con plasma iperimmune ?? SUICIDATO DA SORCI DI FOGNA! ALMENO ABBIATE D… - Andrea__Monti : RT @MarcoRizzoPC: Muore suicida Giuseppe #DeDonno, il primario di Mantova che aveva salvato molte vite nella prima fase del Covid mediante… - zevunderskin : RT @MarcoRizzoPC: Muore suicida Giuseppe #DeDonno, il primario di Mantova che aveva salvato molte vite nella prima fase del Covid mediante… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore suicida

LECCE -a 54 anni Giuseppe De Donno, il medico che si è battuto per la cura del Covid - 19 con il plasma iperimmune (convalescent plasma ). Nato a Mantova, la sua famiglia d'origine era di ...? Siamo sicuri? Questa storia è inquietante e surreale" scrive Filippo. "Questo suicidio in realtà è un omicidio che ha mandanti ed esecutori conosciuti" calca la mano Massimo. "Dietro il ...De Donno aveva 54 anni e si era dimesso dall’ospedale di Mantova ai primi giorni di giugno per cominciare, lo scorso 5 luglio, la nuova professione di medico di base a Porto Mantovano. Ancora non sono ...L’avevamo già visto chiudere i suoi profili social, snervato da tanta attenzione, per poi chiedere requie e quiete, e la possibilità di riprendere a lavorare in silenzio. Oggi muore il dottor Giuseppe ...