Mercato Inter | due i nomi caldi per il ruolo di quarta punta

Advertising

TMit_news : Siamo solo all'inizio del #mercato ma, pur senza Hakimi, il valore della rosa dell'Inter, contando i rientri ?????, r… - sportmediaset : #Inter, l'ad Antonello: 'Obiettivo risparmiare 325 milioni dal costo dell'organico'. #SportMediaset - juvinsight : THREAD INFO MERCATO ITALIA ED EUROPA ???? • #Milan ha preso contatti con entourage di Julian #Brandt, la #Lazio asp… - RobertoBalest11 : RT @internewsit: L'#Inter e #Inzaghi oggi ritrovano Ivan #Perisic Il croato torna a disposizione da domani ma la sua situazione, visto il… - internewsit : L'#Inter e #Inzaghi oggi ritrovano Ivan #Perisic Il croato torna a disposizione da domani ma la sua situazione, vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter

fcinter1908

Al Torino con Ferrante, Lucarelli, Maniero… ma com'è giocare controe Milan, i derby… esultare sotto la curva… Non sapevo che carriera potessi fare, ma io mi immaginavo, ...... sta cercando di fare il Milan targato Elliott , con Maldini e Massara protagonisti sul. ... In una Serie A che ha cambiato tanti, dalla Lazio con Sarri all'con Inzaghi jr, passando per la ...In cambio, ecco che la Roma sarebbe pronta ad offrire Alessandro Florenzi, calciatore da sempre gradito dalle parti di Appiano Gentile e che per caratteristiche potrebbe perfettamente rimpiazzare il v ...Tutto come previsto, al rientro dalla vacanze e dopo il ritorno in gruppo. Inter e Brozovic si stanno per mettere al tavolo per il rinnovo ...