Maurizio Costanzo colpo basso: per una delle signore della Tv un boccone amaro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Maurizio Costanzo dice la sua apertamente: un boccone amaro per una delle conduttrici della tv. Maurizio Costanzo non ha assolutamente bisogno di presentazione, è considerato sicuramente uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Il giornalista vanta una carriera televisiva pienissima, e ricchissima. Leggi anche Maurizio Costanzo, grosso “dispiacere”: non se lo sarebbe mai L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 28 luglio 2021)dice la sua apertamente: unper unaconduttricitv.non ha assolutamente bisogno di presentazione, è considerato sicuramente uno dei conduttori più amati e apprezzatitelevisione italiana. Il giornalista vanta una carriera televisiva pienissima, e ricchissima. Leggi anche, grosso “dispiacere”: non se lo sarebbe mai L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ValentinaFascia : RT @mante: In piazza del popolo a Roma c’erano Sgarbi, Montesano ed altri. Così la gente assembrata lì intorno più che no-vax convinti eran… - mante : In piazza del popolo a Roma c’erano Sgarbi, Montesano ed altri. Così la gente assembrata lì intorno più che no-vax… - HBANJ0 : @Liguglia Ciao Maria, salutaci Maurizio Costanzo?? - zazoomblog : Mara Venier Scrive a Maria De Filippi e Parla di Maurizio Costanzo! - #Venier #Scrive #Maria #Filippi #Parla - FelicianiElio : @LuceChiara1211 Tanti anni fa, in un episodio del Maurizio Costanzo show, fece alzare e mandare via uno spettatore… -