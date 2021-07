Federica Pellegrini | nozze in vista? “Matteo Giunta è il mio compagno di vita”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo l’impresa sportiva a Tokyo, la dichiarazione d’amore e il profumo di fiori d’arancio.chiude settima la sua quinta Olimpiade entrando nella storia, ma la nuotatrice cambia velocemente pagina e lascia tutti di stucco con una dichiarazione d’amore per il suo allenatore, col quale fa coppia da diversi anni. “E’ stato un grandissimo allenatore ed undispeciale, spero lo sarà anche in futuro” ha detto la Divina. “Se non ci fosse statoprobabilmente avrei smesso qualche anno fa” ha detto la nuotatrice dando l’addio ...

Federica Pellegrini: SEI UNICA

Lo afferma in un post il sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali, pubblicando una foto che la ritrae insieme ad Aldo Montano e Federica Pellegrini. L'amatissima conduttrice di Raiuno si lascia andare ad una confessione a cuore aperto e ammette di aver pianto per Federica Pellegrini. L'ultima finale olimpica della regina italiana, ma soprattutto le sue dichiarazioni nei confronti di Matteo Giunta, al suo fianco da anni. "Penso a quanti bambini e bambine hanno iniziato a fare sport per emularvi. E' anche per questo che oggi l'Italia sportiva vi dice GRAZIE!". Lo afferma in un post il sottosegretario con delega allo sport.