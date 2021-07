Fabian Ruiz è un lusso per il Napoli: le spagnole si muovono, non sarà costretto a restare (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fabian Ruiz via da Napoli ma a determinate condizioni. Il calciomercato più complicato della storia del calcio si può sbloccare da un momento all’altro, si attende quell’effetto domino. Capitali, che sbloccano liquidità di mercato e che autorizzano le società ad operare con soldi in mano e non con promesse future o idee. Fabian Ruiz per il Napoli è uno di quei giocatori che può sbloccare il mercato azzurro. Da tempo il giocatore spagnolo è al centro del calciomercato, anche per quella volontà di non rinnovare il contratto con la SSCN che scade nel 2023. Napoli non svende ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 luglio 2021)via dama a determinate condizioni. Il calciomercato più complicato della storia del calcio si può sbloccare da un momento all’altro, si attende quell’effetto domino. Capitali, che sbloccano liquidità di mercato e che autorizzano le società ad operare con soldi in mano e non con promesse future o idee.per ilè uno di quei giocatori che può sbloccare il mercato azzurro. Da tempo il giocatore spagnolo è al centro del calciomercato, anche per quella volontà di non rinnovare il contratto con la SSCN che scade nel 2023.non svende ...

