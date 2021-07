È morto il batterista Joey Jordison | fondatore degli Slipknot

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Joey Jordison è morto, vittima di una malattia che, nel 2016, ne aveva determinato l’allontanamento dalla musica. Il batterista, cofondatore nel 1995 degli Slipknot, si è spento lunedì, «serenamente, nel sonno», ha fatto sapere la famiglia. «La sua morte lascia nei nostri cuori un vuoto e un dolore indescrivibile. Chi gli è stato vicino ne ha conosciuto l’intelligenza acuta, la personalità dolce, il gran cuore, l’amore per la famiglia e la musica. Chiediamo agli amici, ai fan e ai media di rispettare il nostro desiderio di privacy in questo momento difficile», hanno dichiarato i familiari di Jordison attraverso un breve comunicato stampa, dove nulla è stato detto sulla malattia del batterista.

