Dall’Oglio | una lettera all’Isis e la fratellanza senza condizioni

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Muhammad al Saleh è l’uomo che accompagnò padre Paoloper le strade di Raqqa dove venne sequestrato il 29 luglio 2013. Lo accompagnò mentre cercava un modo per venire in contatto con i leader dell’Isis ed è sicuro che Paolo portasse un messaggio per quella leadership dal capo del governo del Kurdistan iracheno. La guerra totale e devastante tra Isis e curdi era già alle porte, con orrendi massacri. Oggi Muhammad al Saleh ripete che il governo curdo dovrebbe confermare questa sua certezza, lo ha scritto su Facebook. L’ipotesi, formulata da una fonte così informata e autorevole, può avere un fondamento se si pensa all’insistenza di Paolo, contro ogni consiglio, di ...