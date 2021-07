Covid | Mattarella | ' Il virus limita la nostra libertà | non le regole' - ' Vaccinarsi è un dovere civico - morale'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) E' il coronaa 're le nostre, non gli strumenti e leper sconfiggerlo'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioalla cerimonia del Ventaglio. Secondo il ...

: "Il virus è ancora più contagioso" " La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia ...Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico", ha dettoalla cerimonia ... Nel frattempo sono 5.696 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri ...Il Presidente della Repubblica ha chiuso la cerimonia del Ventaglio, lanciando un messaggio chiaro a tutti gli italiani: “La vaccinazione è un ...“La vaccinazione è un dovere morale e civico”. E’ il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso durante la cerimonia del Ventaglio organizzata dall’associa ...