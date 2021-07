Amichevole Inter vs Crotone con molti gol 3 per tempo a favore dei campioni d’Italia Crotone ancora distante dalla forma campionato

(Di mercoledì 28 luglio 2021)0 Marcatori: Satriano 10°, Di Marco 22°, Calhanoglu 26°. Pinamonti 55°, Sensi 57°, Brozovic 64°: Handanovic (Cordaz), Skriniar, De Vrij (Moretti), Kolarov (Ranocchia), Darmian, Nainggolan (Sensi), Brozovic, Calhanoglu (Vidal), Di Marco (Zanetti), Satriano (Lukaku), Pinamonti (Agoume). All. Inzaghi.: Festa (Saro), Nedelcearu, Marrome, Mondonico, Rispoli (Bruzzanti), Zanellato (Juwara), Vulic, Molina (Petriccione), Borello (Giannotti), Rojas, Kargbo. All. Modesto Arbitro: Pronteraschierato ...

L'con un punteggio tennistico supera il Crotone e vince l'andata in scena al Suning Training Center: ispiratissimo Calhanoglu L'vince con un punteggio tennistico contro il Crotone ...Goleadanell'contro il Crotone, disputata ad Appiano Gentile: la squadra di Simone Inzaghi ha battuto i calabresi (che giocheranno in Serie B nella prossima stagione) per 6 - 0, con tre gol ...INTER: Handanovic (27’st Cordaz); Skriniar (33’st Sottini), De Vrji (27’st Moretti), Kolarov (1’st Ranocchia); Darmian (30’st Carboni), Nainggolan (1’st Sensi), Brozovic (27’st Agoumè), Calhanoglu (13 ...A margine dell'amichevole della squadra di Simone Inzaghi ha parlato a Inter Tv il cileno Arturo Vidal, che ha ritrovato il campo nel secondo tempo: il giocatore spera di restare in nerazzurro. "Ho co ...