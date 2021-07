Xbox per Android e iOS: novità per gli obiettivi (Di martedì 27 luglio 2021) L’app Xbox per Android e iOS si è da poco aggiornata introducendo alcune novità per gli obiettivi. Cosa c’è di nuovo? Visualizza gli obiettivi desiderati con le nuove opzioni filtro e ordinamento. Confronta gli obiettivi con gli amici e scopri chi ha il diritto di vantarsi. solo per Android Alcuni utenti inizieranno a vedere notizie di settore e aggiornamenti con il nuovo canale “Notizie di gioco” nella homepage. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova versione dell’app Xbox per Android e iOS è disponibile ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 27 luglio 2021) L’apppere iOS si è da poco aggiornata introducendo alcuneper gli. Cosa c’è di nuovo? Visualizza glidesiderati con le nuove opzioni filtro e ordinamento. Confronta glicon gli amici e scopri chi ha il diritto di vantarsi. solo perAlcuni utenti inizieranno a vedere notizie di settore e aggiornamenti con il nuovo canale “Notizie di gioco” nella homepage. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova versione dell’apppere iOS è disponibile ...

