Vaticano, al via il processo a Becciu e altre 9 persone: è la prima volta di un cardinale alla sbarra (Di martedì 27 luglio 2021) Per numero di imputati e di ipotesi d’accusa è il maggior processo mai celebrato in Vaticano per reati in campo finanziario, quello che inizia oggi 27 luglio (la seconda udienza è prevista per domani) nella Sala polifunzionale dei Musei Vaticani, allestita come Aula di tribunale. Ed è il primo che vede alla sbarra anche un cardinale, Giovanni Angelo Becciu, ex sostituto della Segreteria di Stato ed ex prefetto delle Cause dei Santi, primo nella storia ad essere processato in Vaticano da giudici laici, dopo la recente riforma di Papa Francesco che ha fatto piazza pulita ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Per numero di imputati e di ipotesi d’accusa è il maggiormai celebrato inper reati in campo finanziario, quello che inizia oggi 27 luglio (la seconda udienza è prevista per domani) nella Sala polifunzionale dei Musei Vaticani, allestita come Aula di tribunale. Ed è il primo che vedeanche un, Giovanni Angelo, ex sostituto della Segreteria di Stato ed ex prefetto delle Cause dei Santi, primo nella storia ad essere processato inda giudici laici, dopo la recente riforma di Papa Francesco che ha fatto piazza pulita ...

