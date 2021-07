Ufficiale il nuovo Nokia XR20: più resistente di così è impossibile (Di martedì 27 luglio 2021) Vi piacerebbe prendere un calci un dispositivo senza che riporti danni? Il Nokia XR20 ne è capacissimo, come dimostra anche la pubblicità che vede protagonista Roberto Carlos (proprio intento a calciare una palla in cui è incastrato il telefono). Lo smartphone include uno schermo da 6.67 pollici FHD+ (2400 x 1080 pixel), ed è spinto dal processore Snapdragon 480 5G, con 4 o 6GB di RAM e 64 o 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore, con ottiche ZEISS ed audio spaziale OZO, è composta da un sensore principale da 48MP e da un grandangolo da 13MP a fuoco fisso. La fotocamera frontale, invece, monta un sensore da 8MP, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Vi piacerebbe prendere un calci un dispositivo senza che riporti danni? Ilne è capacissimo, come dimostra anche la pubblicità che vede protagonista Roberto Carlos (proprio intento a calciare una palla in cui è incastrato il telefono). Lo smartphone include uno schermo da 6.67 pollici FHD+ (2400 x 1080 pixel), ed è spinto dal processore Snapdragon 480 5G, con 4 o 6GB di RAM e 64 o 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore, con ottiche ZEISS ed audio spaziale OZO, è composta da un sensore principale da 48MP e da un grandangolo da 13MP a fuoco fisso. La fotocamera frontale, invece, monta un sensore da 8MP, ...

