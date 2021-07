Siviglia - Psg 2 - 2 in amichevole: a segno Icardi, Hakimi in campo dal primo minuto (Di martedì 27 luglio 2021) FARO - Finisce 2 - 2 l'amichevole di lusso tra Siviglia e Psg a Faro, in Portogallo. La sfida tra Lopetegui e Pochettino si chiude con la doppia rimonta dei parigini. Spagnoli avanti con Rakitic su ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021) FARO - Finisce 2 - 2 l'di lusso trae Psg a Faro, in Portogallo. La sfida tra Lopetegui e Pochettino si chiude con la doppia rimonta dei parigini. Spagnoli avanti con Rakitic su ...

Paris Saint - Germain senza Sergio Ramos in Supercoppa di Francia Domani, intanto, il Psg giocherà in amichevole con il Siviglia ed oltre a Ramos mancheranno tra le sue fila anche Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti e Angel Di Maria, che sono ancora in vacanza o ...

Siviglia-PSG, amichevole: probabili formazioni, pronostici Il Veggente Mauro Icardi lancia un altro segnale L'attaccante argentino, coinvolto nelle voci di mercato che lo rivorrebbero in Italia, va a segno nell'amichevole pareggiata per 2-2 dal PSG contro il Siviglia.

Psg, 2-2 contro il Siviglia: anche Icardi in gol Paris Saint Germain, è 2-2 contro il Siviglia: anche Icardi in gol. Il 1 agosto è in programma la Supercoppa francese con il Lille ...

