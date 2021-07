Ripescaggi Serie B e Serie C, il Consiglio Federale aspetta il Tar: la strada sembra comunque tracciata (Di martedì 27 luglio 2021) Il Consiglio Federale ha deciso di aspettare il Tar prima di formare definitivamente gli organici di Serie B e Serie C. Le società bocciate sono 5: Chievo in B, Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese in C. Tutte hanno annunciato il ricorso al Tar, questa volta l’ultimo grado per evitare l’esclusione dai campionati. La situazione è comunque tracciata, sembra difficile aspettarsi un ribaltamento delle sentenze. L’udienza è prevista per il 2-3 agosto, poi la sentenza definitiva. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 luglio 2021) Ilha deciso dire il Tar prima di formare definitivamente gli organici diB eC. Le società bocciate sono 5: Chievo in B, Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese in C. Tutte hanno annunciato il ricorso al Tar, questa volta l’ultimo grado per evitare l’esclusione dai campionati. La situazione èdifficilersi un ribaltamento delle sentenze. L’udienza è prevista per il 2-3 agosto, poi la sentenza definitiva. Il ...

