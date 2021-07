"Per lei niente fretta, per il cuginetto...". Harry e Meghan, la vendetta più velenosa dei Windsor sulla figlia (Di martedì 27 luglio 2021) "Con calma, non c'è fretta". Harry e Meghan Markle umiliati nuovamente dalla Famiglia reale. Lilibet, la secondogenita dei Duchi di Sussex, è stata sì inserita nella lina di successione reale, smentendo quanto nei giorni scorsi parlavano di una clamorosa esclusione come forma di rappresaglia da parte dei Windsor nei confronti del principe ribelle e della sua consorte americana. D'altronde, la scelta di lasciare l'Inghilterra, stabilirsi in California e iniziare da lì a bombardare Buckingham Palace a suon di interviste velenose e memoriali scottanti non poteva non avere conseguenze. Ma la Regina Elisabetta, nonna di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) "Con calma, non c'è".Markle umiliati nuovamente dalla Famiglia reale. Lilibet, la secondogenita dei Duchi di Sussex, è stata sì inserita nella lina di successione reale, smentendo quanto nei giorni scorsi parlavano di una clamorosa esclusione come forma di rappresaglia da parte deinei confronti del principe ribelle e della sua consorte americana. D'altronde, la scelta di lasciare l'Inghilterra, stabilirsi in California e iniziare da lì a bombardare Buckingham Palace a suon di interviste velenose e memoriali scottanti non poteva non avere conseguenze. Ma la Regina Elisabetta, nonna di ...

