Paris Hilton incinta del primo figlio | Vorrei dei gemelli

(Di martedì 27 luglio 2021)dele la socialite, che ha recentemente ufficializzato la sua relazione con Carter Reum, ha dichiarato di desiderare dei, secondo quanto riferisce Page Six, èe aspetta il suodal fidanzato, Carter Reum. La coppia ha sempre dichiarato di desiderare una famiglia e la socialite a gennaio ha rivelato di essersi sottoposta ad una serie di trattamenti di riproduzione assistita. "Abbiamo fatto la fecondazione in vitro, questo mi ...

Advertising

indiefferentex : LA PARIS HILTON È INCINTAAAA - Cabbot_ : @biscottoverde Io conosco un diciottenne che non sa chi sia Paris Hilton quindi non sarei sorpresa - Cabbot_ : SE PARIS HILTON CI FA UN GENDER REVEAL PARTY MANCO MI OFFENDO ANZI VOGLIO ESSERE INVITATA - infoitcultura : Paris Hilton, incinta del primo figlio - eva3000eva : Paris Hilton incinta, ma la sorella smentisce -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Hilton

, secondo quanto riferisce Page Six, è incinta e aspetta il suo primo figlio dal fidanzato, Carter Reum. La coppia ha sempre dichiarato di desiderare una famiglia e la socialite a gennaio ...è incinta! L'indiscrezione bomba è stata lanciata da Page Six e in queste ore sta facendo il giro del mondo. Stando a quello che si legge sul tabloid l'ereditiera è in attesa di un ...LOS ANGELES - La cantante e modella statunitense Paris Hilton è incinta, e aspetta quindi il primo figlio con il fidanzato Carter Reum. Lo ha rivelato oggi la rivista Page Six. D'altronde, la coppia h ...Paris Hilton è incinta del primo figlio e la socialite, che ha recentemente ufficializzato la sua relazione con Carter Reum, ha dichiarato di desiderare dei gemelli. Paris Hilton, secondo quanto rifer ...