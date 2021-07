Ora è ufficiale, Var anche nella regular season di serie B (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Var sbarca anche nella stagione regolare di serie B. Dopo l’adozione ai play off, dal campionato che prenderà il via il prossimo 20 agosto gli arbitri potranno godere del supporto tecnologico per le decisioni più delicate. L’ufficialità è arrivata nel corso del Consiglio Federale in corso di svolgimento a Roma. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, il segretario generale della Figc, Marco Brunelli, ha anche annunciato che è stata completata la formazione degli arbitri Var e Avar per attivare la tecnologia anche nel torneo cadetto. Di conseguenza, il consiglio odierno ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Var sbarcastagione regolare diB. Dopo l’adozione ai play off, dal campionato che prenderà il via il prossimo 20 agosto gli arbitri potranno godere del supporto tecnologico per le decisioni più delicate. L’ufficialità è arrivata nel corso del Consiglio Federale in corso di svolgimento a Roma. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, il segretario generale della Figc, Marco Brunelli, haannunciato che è stata completata la formazione degli arbitri Var e Avar per attivare la tecnologianel torneo cadetto. Di conseguenza, il consiglio odierno ha ...

