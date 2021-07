Olimpiadi | tiro con l’arco | Mauro Nespoli soddisfatto degli ottavi

(Di martedì 27 luglio 2021) Il nostro arcierea caccia di una medaglia nella rassegna iridata delledi Tokyo 2020. L’atleta italiano si è qualificato per gli, ma deve ancora conoscere il suo prossimo avversario. Il campione tricolore ha dichiarato, molto candidamente, di essere stato governato, almeno inizialmente, dall’emozione più di quanto si aspettasse. Adesso, però, le aspettative su di lui cresceranno sempre di più: in questa manifestazione olimpica, l’italiano cercherà di portare nel medagliere azzurro un alloro nelcon. Le parole di...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Tiro a volo, Bacosi argento nello skeet donne. Oro all'americana Amber English #Tokyo2020 #ANSA - UffiziGalleries : L'Italia si veste ancora d'argento ?? con Daniele #Garozzo nella scherma. Lo festeggiamo con un duello disegnato da… - Eurosport_IT : La nostra Lady D ?????? Rivivi l'argento di Diana Bacosi: - sportface2016 : Le parole di #Nespoli dopo la giornata di tiro con l'arco #Tokyo2020 - CorrierePievese : Olimpiadi 2020, medaglia d’argento a Diana Bacosi nel tiro a volo skeet femminile,. Assessore Agabiti: “viva soddi… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi tiro

...anche le staffette Il medagliere aggiornato in tempo reale - Clicca La diretta delleOre ... Ore 6:20CON L'ARCO: NESPOLI AGLI OTTAVI Mauro Nespoli è agli ottavi di finale grazie al ..."L'argento di Lorenzo Zazzeri " continua Giani - è un risultato straordinario perché nella storia italiana delleuna medaglia in una staffetta in vasca era stata conquistata soltanto nel ...TOKYO La dea della caccia non smette di frantumare piattelli e di calcare il podio olimpico. Cinque anni dopo, mamma Diana Bacosi è ancora sulla linea di tiro a duellare con atlete ...TOKYO Se una mano gigante sollevasse da terra San Marino e lo poggiasse sopra Tokyo, il piccolo stato incastonato tra Emilia Romagna e Marche risulterebbe minuscolo rispetto alla ...