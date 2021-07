Olimpiadi: Sollevamento pesi, argento a Giorgia Bordignon (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) - Giorgia Bordignon conquista la medaglia d'argento nel Sollevamento pesi, categoria 64 kg donne ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurra ha sollevato 232 chili. Oro alla canadese Maude Charron e bronzo a Wen-Huei Chen di Taipei. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) -conquista la medaglia d'nel, categoria 64 kg donne ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurra ha sollevato 232 chili. Oro alla canadese Maude Charron e bronzo a Wen-Huei Chen di Taipei.

