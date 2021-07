(Di martedì 27 luglio 2021) ; ecco uno scatto condiviso sui social. Manca sempre meno al gran finale di. Le ultime due puntate del docu reality di Canale 5 andranno in onda questa sera, lunedì 26 luglio e domani martedì 27 luglio. Un doppio appuntamento L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

infoitcultura : Luciano è un tentatore di Temptation Island, sapete chi è suo fratello? Somiglianza incredibile - Mery7115 : RT @vitaparanoiiaa: comunque posso dire che Luciano è veramente il tentatore perfetto? #TemptationIsland - ffgrazer : riassunto di cosa penso di #TemptationIsland : -manuela svegliati, manda a quel paese stefano e prenditi luciano p… - Eli_ptrls : RT @vitaparanoiiaa: comunque posso dire che Luciano è veramente il tentatore perfetto? #TemptationIsland - giuliamantic : RT @llbemyqueen: LUCIANO È L'UNICO TENTATORE CHE OLTRE A TENTARE DICE LE COSE ESATTAMENTE COME STANNO E STA CERCANDO IN TUTTI I MODI DI APR… -

...bene e minaccia di spaccare tutto dopo qualche carezza di troppo della sua fidanzata al... lei bacia il singleOcchi puntati sulla coppia formata da Manuela e Stefano che hanno ...Manuela delusa da Stefano si fa consolare daPunzo...Punzo è il singledi Manuela, la fidanzata di Stefano di Temptation Island 2021. Il modello napoletano ha fatto breccia nel cuore della bella Manuela che sembra oramai pronta a ...Stefano spiazzato da un gesto di Manuela: la reazione choc Sta per volgere al termine anche questa edizione di Temptation Island. In attesa di scoprire ...Filippo Bisciglia ha anticipato colpi di scena per l'ultimo appuntamento di questa edizione, durante il quale il pubblico scoprirà il finale delle due coppie rimaste nei villaggi e cos'è accaduto un m ...