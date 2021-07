Lautaro: 'L'Inter mi aiuta a fare bene in nazionale. Con lo psicologo prendo meno gialli' (Di martedì 27 luglio 2021) Sarà l'ultimo a tornare, ma anche il più atteso vista la situazione contrattuale (contratto in scadenza nel 2023, rinnovo da rinegoziare) e le voci di mercato. Dopo la vittoria della Copa America, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 luglio 2021) Sarà l'ultimo a tornare, ma anche il più atteso vista la situazione contrattuale (contratto in scadenza nel 2023, rinnovo da rinegoziare) e le voci di mercato. Dopo la vittoria della Copa America, ...

Advertising

Lodamarco1 : RT @fcin1908it: Telegraph – Inter, non solo l’Atletico: su Lautaro piomba l’Arsenal. Arteta… - sportli26181512 : Lautaro: 'L'Inter mi aiuta a fare bene in nazionale. Con lo psicologo prendo meno gialli': Lautaro: 'L'Inter mi aiu… - XanZar10 : RT @NonConoscoVG: Intervista a Lautaro Martinez: 'Sono in un momento molto importante della mia carriera, e quest’anno ho provato sensazion… - sBorrovic : RT @NonConoscoVG: Intervista a Lautaro Martinez: 'Sono in un momento molto importante della mia carriera, e quest’anno ho provato sensazion… - AslanNerazzurro : RT @NonConoscoVG: Intervista a Lautaro Martinez: 'Sono in un momento molto importante della mia carriera, e quest’anno ho provato sensazion… -