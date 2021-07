Galeone | “Milan | Giroud è una gran mossa Ma Juve e Inter davanti”

Advertising

MilanClubAlanno : RT @MilanNewsit: Galeone: 'L'unica squadra che si muove bene e con chiarezza è il Milan' - gilnar76 : Galeone: «Solo il #Milan si sta muovendo con chiarezza sul mercato» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - infoitsport : Galeone: 'L'unica squadra che si muove bene e con chiarezza è il Milan' - tuttonapoli : Galeone non punta sul Napoli: 'Juve-Inter in pole, poi Roma e Milan” - Cucciolina96251 : RT @MilanNewsit: Galeone: 'L'unica squadra che si muove bene e con chiarezza è il Milan' -

Ultime Notizie dalla rete : Galeone Milan

... Giovanni, esprime il proprio parere sulla prossima corsa scudetto, mettendo Inter e Juve davanti a tutti. 'Sul mercato l'unica squadra che per ora si muove bene e con chiarezza è il. ..., come vede la griglia di partenza della Serie A? "Sul mercato l'unica squadra che per ora si muove bene e con chiarezza è il. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di acquisti e cessioni, ma ...Giovanni Galeone ha elogiato l’operato del Milan sul mercato. L’ex allenatore nonché mentore di Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla GdS Giovanni Galeone ha elogiato l’operato del Milan sul ...Giovanni Galeone ex allenatore, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulle possibili candidate allo Scudetto ed alla Champions League, snobbando il Napoli. Le sue parole: “Sul mercato l’unica squadra ...