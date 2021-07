Advertising

QSVS_Official : ?? Ore 14.30 live su Telelombardia e Top Calcio 24 la conferenza stampa di presentazione di Allegri con il president… - SNascimbeni : RT @PeppeMur84: Allegri e Agnelli, lezioni di calcio, stile e giornalismo a Torino. Prendete appunti, grazie. La stilettata su Chiellini d… - TV7Benevento : Calcio: Agnelli, 'rinnovo Chiellini non è un problema'... - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri: 'E' un nuovo ciclo, ho già parlato con Ronaldo', Agnelli: 'Con Max guardiamo solo al futuro' https:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri: 'E' un nuovo ciclo, ho già parlato con Ronaldo', Agnelli: 'Con Max guardiamo solo al futuro' https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Agnelli

"Max e la Juve non sono tornati insieme per amicizia, Max è l'allenatore della Juve perché ha la credibilità di scrivere un capitolo completamente nuovo". Andreapresenta così in conferenza stampa Massimiliano Allegri. "Max è qui - aggiunge il presidente della Juventus - perché pensa che questo nuovo gruppo dirigente saprà agire nel solco della ...TORINO - L'amicizia è nata subito e si è rafforzata nel quinquennio. Questione di chimica caratteriale fra Andreae Massimiliano Allegri, ilper loro è una questione marginale, anche se logicamente ne parlano tantissimo. E hanno molte idee in comune o, più che altro, una filosofia: il pragmatismo. ...Torino, 27 lug. - "Chiellini non è assolutamente un problema". Lo dice il presidente della Juventus Andrea Agnelli in merito al rinnovo di contratto, scaduto lo scorso giugno, di Giorgio Chiellini. "L ...Il contratto di Giorgio Chiellini "non è un problema". Andrea Agnelli allontana così i dubbi sul futuro del difensore alla Juventus. "Mi divertite come al solito - dice il presidente bianconero rivolg ...