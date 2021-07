Borsa: l'Europa in perdita, tonfi per i tecnologici (Di martedì 27 luglio 2021) Continuano in negativo le principali Borse europee verso il finale della seduta, in linea con l'andamento di Wall Street, non influenzate dai dati e dalle prospettive economiche fornite dal Fmi, ma in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Continuano in negativo le principali Borse europee verso il finale della seduta, in linea con l'andamento di Wall Street, non influenzate dai dati e dalle prospettive economiche fornite dal Fmi, ma in ...

Borsa: Europa in rosso in scia Asia, Milano cede lo 0,83% ANSA Nuova Europa Borsa: doppio ko Asia piega indici, a Milano (-0,8%) effetto spritz su Campari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Il doppio ko delle Borse cinesi di inizio settimana (-8% Hong Kong in due giorni, -4,8% Shanghai) piega le Borse europee e gli acquisti si spostano su ...

Vent’anni in borsa per Campari. Chiuso un semestre record Sono passati 20 anni dalla sua quotazione in Borsa e ora Campari ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con ricavi per 1,08 miliardi, in crescita del 37,1% sull'analogo periodo del 2020 e del 22,3% risp ...

