Astro' s Playroom 2? Team Asobi lavora a un nuovo action 3D

(Di martedì 27 luglio 2021) Lo sviluppatore di's, sta realizzando ungioco d'azione 3D che sembra essere ungioco diBot. La scorsa settimana,, ha pubblicato un annuncio di lavoro sulla pagina LinkedIn di PlayStation (come notato per la prima volta da Gaming Route). Il lavoro stesso richiede a un level designer di costruire "una varietà di livelli per un gioco d'azione 3D, ognuno con un ottimo ritmo e situazioni creative", secondo la descrizione generale del post di LinkedIn. "Porta creatività e umorismo nel ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Team Asobi di #AstrosPlayroom lavora a un nuovo action 3D. - misteruplay2016 : Astro’s Playroom è solo l’inizio: Team Asobi al lavoro su un nuovo action 3D - Multiplayerit : Team ASOBI, autore di Astro's Playroom per PS5, è al lavoro su 'un gioco d'azione 3D' - infoitscienza : Astro's Playroom: Ode a Playstation e ai suoi giocatori | SafariGames Italia - luxintenebra88 : ASTRO's PLAYROOM Hai fatto praticamente tutto (PLATINUM) #PlayStationTrophy #PS5Share, #ASTROsPLAYROOM -

Ultime Notizie dalla rete : Astro Playroom

Multiplayer.it

Team Asobi , responsabile del divertente platform incluso con PS5's(oltre, naturalmente, adBot Rescue Mission ), è tornato al lavoro. Il team giapponese sembra infatti che si stia preparando per la sua prossima avventura , da fare uscire ...... percepirete la vibrazione a sinistra), ma non si tratta di un utilizzo paragonabile a quello che abbiamo visto in altri giochi " uno su tutti,'s, che per ovvi motivi rimane il ...Lo sviluppatore di Astro's Playroom, Team Asobi, sta realizzando un nuovo gioco d'azione 3D che sembra essere un nuovo gioco di Astro Bot. La scorsa settimana, Team Asobi, ha pubblicato un annuncio di ...Team ASOBI, autore dell'esclusiva PS5 Astro's Playroom, è al lavoro su un nuovo videogame definito come un "gioco d'azione 3D".. Team ASOBI, autore di Astro's Playroom - l'esclusiva PS5 - è ...