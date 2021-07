Zangrillo: 'Nonostante le folli riaperture, in Gran Bretagna da 5 giorni crollano i contagi' (Di lunedì 26 luglio 2021) 'Nonostante le ' folli riaperture ' del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivo crollo dei in '. A mettere l'accento sul dato che arriva da Oltremanica è , direttore del ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) 'le '' del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivo crollo dei in '. A mettere l'accento sul dato che arriva da Oltremanica è , direttore del ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Zangrillo: 'Crollo contagi in Gb nonostante riaperture, ma buona notizia ignorata'. - giannettimarco : RT @Adnkronos: #Covid, #Zangrillo: 'Crollo contagi in Gb nonostante riaperture, ma buona notizia ignorata'. - CasagrandeStef : RT @Adnkronos: #Covid, #Zangrillo: 'Crollo contagi in Gb nonostante riaperture, ma buona notizia ignorata'. - genovesergio76 : RT @Adnkronos: #Covid, #Zangrillo: 'Crollo contagi in Gb nonostante riaperture, ma buona notizia ignorata'. - alex_bissa : RT @Adnkronos: #Covid, #Zangrillo: 'Crollo contagi in Gb nonostante riaperture, ma buona notizia ignorata'. -