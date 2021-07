Xherdan Shaqiri nella lista di Igli Tare (Di lunedì 26 luglio 2021) Quando si parla di calciomercato, le voci che accostano vari giocatori a diverse squadre, sono innumerevoli. Ora nel taccuino degli appunti di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, spunta anche il nome di Xherdan Shaqiri, vecchio (ma forse no) pallino dei biancocelesti. La trattativa possibile? Lucas Leiva pronto a correre con mister Sarri Xherdan Shaqiri: possibile scenario Lazio? Al momento di sicuro c’è solamente una cosa: la Lazio non ha mai dimenticato Xherdan Shaqiri. L’attaccante svizzero è sempre piaciuto al club capitolino che però ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021) Quando si parla di calciomercato, le voci che accostano vari giocatori a diverse squadre, sono innumerevoli. Ora nel taccuino degli appunti di, direttore sportivo della Lazio, spunta anche il nome di, vecchio (ma forse no) pallino dei biancocelesti. La trattativa possibile? Lucas Leiva pronto a correre con mister Sarri: possibile scenario Lazio? Al momento di sicuro c’è solamente una cosa: la Lazio non ha mai dimenticato. L’attaccante svizzero è sempre piaciuto al club capitolino che però ...

Advertising

sportli26181512 : Shaqiri torna su Euro2020: 'Italia speciale, giocava come se fosse con un uomo in più': Nel corso dell'intervista c… - LuigiLiccardo6 : RT @TheNapoliZone: ??(?) | #Napoli e #Lazio sono interessati a Xherdan #Shaqiri . I due club hanno avuto dei contatti con gli agenti del gio… - persemprecalcio : ?? Xherdan #Shaqiri ha rilasciato da poche ore dichiarazioni molto interessanti per i tifosi biancocelesti. Lo sviz… - TheNapoliZone : ??| Xherdan #Shaqiri ha espresso il desiderio di lasciare il #Liverpool quest'estate. Il #Liverpool vuole 12 milion… - MoneyDp7 : RT @SciabolataFFP: Xherdan #Shaqiri potrebbe essere un colpo interessante per la nuova #Lazio di #Sarri. Voi che ne dite? ?? -