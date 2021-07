**Tv: Agcom, Sky mantiene primato Sic, Rai seconda supera Fininvest** (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug.(Adnkronos) - I primi dieci gruppi operanti nelle aree economiche che compongono il Sic sono Comcast Corporation/Sky Italian Holdings; Rai Radiotelevisione Italiana; Fininvest -Mediaset, Mondadori, Mediamond; Alphabet/Google; Cairo Communication; Facebook; Gedi Gruppo Editoriale; Netflix; Amazon e Discovery: tali gruppi rappresentano congiuntamente, con 11,3 miliardi di euro, il 62% del Sic. Comcast/Sky mantiene la prima posizione, con un'incidenza dei propri ricavi sul Sic superiore al 15%, mentre Rai, con un peso compreso tra il 10% e il 15%, sale al secondo posto, superando Fininvest (anch'essa con una quota complessiva compresa tra il 10% ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug.(Adnkronos) - I primi dieci gruppi operanti nelle aree economiche che compongono il Sic sono Comcast Corporation/Sky Italian Holdings; Rai Radiotelevisione Italiana; Fininvest -Mediaset, Mondadori, Mediamond; Alphabet/Google; Cairo Communication; Facebook; Gedi Gruppo Editoriale; Netflix; Amazon e Discovery: tali gruppi rappresentano congiuntamente, con 11,3 miliardi di euro, il 62% del Sic. Comcast/Skyla prima posizione, con un'incidenza dei propri ricavi sul Sic superiore al 15%, mentre Rai, con un peso compreso tra il 10% e il 15%, sale al secondo posto,ndo Fininvest (anch'essa con una quota complessiva compresa tra il 10% ...

