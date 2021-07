Tentato omicidio a Roma: 49enne picchia e accoltella un uomo (Di lunedì 26 luglio 2021) Prima una lite nata, molto probabilmente, per motivi economici legati alla gestione di una palestra, poi l’accoltellamento. E’ questo quello che è successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, in zona Colli Albani, dove un uomo di 48 anni è stato ferito e trasportato in pericolo di vita in ospedale e un 49enne, invece, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di Tentato omicidio. Tentato omicidio a Colli Albani Tutto sarebbe iniziato da una discussione tra il 48enne e una donna, sua socia in una palestra. Una lite nata in strada, con il vociare e le urla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Prima una lite nata, molto probabilmente, per motivi economici legati alla gestione di una palestra, poi l’mento. E’ questo quello che è successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, in zona Colli Albani, dove undi 48 anni è stato ferito e trasportato in pericolo di vita in ospedale e un, invece, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa dia Colli Albani Tutto sarebbe iniziato da una discussione tra il 48enne e una donna, sua socia in una palestra. Una lite nata in strada, con il vociare e le urla ...

