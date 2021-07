Sanificazione completa a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dobbiamo considerare che non è da poco tempo che dobbiamo combattere contro i microrganismi patogeni che essendo invisibili all’occhio umano per tanti secoli hanno portato un sacco di problemi perché non sapevamo come difenderci da essi E purtroppo questo comportava che per molto tempo gli esseri umani non sapendo come identificare questi microrganismi hanno assistito a molte malattie e anche a tanti morti senza poter fare niente per intervenire. Fortunatamente la scienza e la medicina hanno fatto passi da gigante, adesso siamo in grado di non solo individuare tutti gli agenti patogeni e quindi rilevarli e studiati per capire il loro comportamento e per capire che tipo di problemi ci ...